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Irak Başbakanı Sudani: "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak Başbakanı Sudani: &quot;Erdoğan&#039;ın ziyareti &#039;gelir geçer türden bir ziyaret&#039; olmayacak&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Irak'a gerçekleştireceği ziyaret, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele gibi kritik konuları ele alacak. İki ülke arasında iş birliği öngörülen güvenlik stratejilerinin, ilişkileri daha sağlam bir temele oturtması bekleniyor.

Türkiye'nin bayram sonrası dış politikada yoğun ve önemli bir diplomatik trafiği var ve bu ziyaretler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret öne çıkıyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin sıradan bir ziyaret olmayacağını belirterek, iki ülke arasındaki meselelere çözüm iradesi bulunduğunu ifade etti.

Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini belirterek, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti sıradan bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında meseleleri ertelemek yerine çözüm iradesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

FARKLI BOYUT VURGUSU

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesinin de çözümü için görüşeceklerini vurguladı. 

Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan'da temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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