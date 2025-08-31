İran destekli güçlerden BM ofisine saldırı! 11 personel yakalandı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Sanaa ve Hudeyde'de BM ofislerine baskın düzenledi. Saldırıda 11 BM personeli gözaltına aldı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki İran destekli Husilerin Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine düzenlediği baskınlara ilişkin açıklama yaptı.
BM PERSONELLERİ GÖZALTINA ALINDI
Grundberg, Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıklayarak, baskınların ardından mülklere el konulduğunu belirtti.
BARIŞ ÇABALARINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİYOR
Grundberg, bazıları 2021 ve 2023'ten bu yana olmak üzere toplam 23 BM personelinin gözaltında olduğunu aktararak, "Geçen yıl boyunca sürdürülen angajman ve verilen güvencelere rağmen BM personeli ve STK çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınması devam etti. Bu eylemler, Yemen'de yardım ulaştırma ve barışı ilerletme çabalarını ciddi şekilde engellemektedir" dedi.
KOŞSULUZ SERBEST KALMALI
Grundberg, Husilere gözaltında bulunan tüm BM personelinin yanı sıra ulusal ve uluslararası STK'lar ve diplomatik misyonlarda çalışan personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu.