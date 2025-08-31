Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İran destekli güçlerden BM ofisine saldırı! 11 personel yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sanaa ve Hudeyde'de BM ofislerine baskın düzenledi. Saldırıda 11 BM personeli gözaltına aldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki İran destekli Husilerin Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine düzenlediği baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

BM PERSONELLERİ GÖZALTINA ALINDI

Grundberg, Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıklayarak, baskınların ardından mülklere el konulduğunu belirtti.

BARIŞ ÇABALARINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİYOR

Grundberg, bazıları 2021 ve 2023'ten bu yana olmak üzere toplam 23 BM personelinin gözaltında olduğunu aktararak, "Geçen yıl boyunca sürdürülen angajman ve verilen güvencelere rağmen BM personeli ve STK çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınması devam etti. Bu eylemler, Yemen'de yardım ulaştırma ve barışı ilerletme çabalarını ciddi şekilde engellemektedir" dedi.

KOŞSULUZ SERBEST KALMALI

Grundberg, Husilere gözaltında bulunan tüm BM personelinin yanı sıra ulusal ve uluslararası STK'lar ve diplomatik misyonlarda çalışan personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

