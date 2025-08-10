Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran-Pakistan sınırında kanlı çatışma: Polis karakolu hedef alındı, çok sayıda ölü var

İran-Pakistan sınırında kanlı çatışma: Polis karakolu hedef alındı, çok sayıda ölü var

İran’ın güneydoğusunda sınır hattı yine kan gölüne döndü. Sistan-Belucistan eyaletinin Saravan kentinde Pakistan merkezli cihatçı örgüt Ceyş el-Adl militanları, polis karakoluna girmeye çalıştı. Çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle 3 saldırgan öldürüldü, 2 kişi de gözaltına alındı.

İran medyasına göre olay, eyaletin Saravan kentinde meydana geldi. Tasnim Haber Ajansı, Pakistan merkezli cihatçı grup Ceyş el-Adl (Adalet ve Eşitlik Ordusu) üyelerinin polis karakoluna girmeye çalıştığını, çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti.

ÜÇ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ, İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ajansın aktardığına göre güvenlik güçlerinin karşı ateşi sonucu üç saldırgan öldürülürken, iki kişi de gözaltına alındı.

Ceyş el-Adl, Pakistan ve Afganistan sınırındaki bölgede uzun süredir İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor. 

Eyalet, Şii çoğunluklu İran’da Sünni Beluç azınlığın yoğun yaşadığı bir bölge olarak bilinmekte.

İran-Pakistan sınırında kanlı çatışma: Polis karakolu hedef alındı, çok sayıda ölü var - 1. Resim

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMA GEÇMİŞİ KANLI

Sistan-Belucistan, sık sık güvenlik güçleri ile isyancılar ya da kaçakçılar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. 

26 Temmuz’da eyalet başkenti Zahedan’daki bir adliye binasına düzenlenen silahlı baskında en az altı kişi öldürülmüş, saldırıyı Jaish al-Adl üstlenmişti.

Eyaletteki en kanlı saldırılardan biri ise geçen yıl ekim ayında yaşanmış, 10 polis memuru hayatını kaybetmişti.

