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    İran'daki saldırı sonrası Mossad Başkanı'ndan ilk açıklama: 7 Ekim katılanlar kendi ölüm fermanını imzaladı

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Lübnan'daki Aruri suikasti ve İran'daki çifte bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılara müdahili olan herkes kendi ölüm fermanını imzaladı" açıklamasını yaptı.

    İran&#039;daki saldırı sonrası Mossad Başkanı&#039;ndan ilk açıklama: 7 Ekim katılanlar kendi ölüm fermanını imzaladı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, dün ölen eski Mossad Başkanı Zvi Zamir'in cenaze törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Yom Kippur Savaşı'na atıfta bulunan Barnea, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de Mossad'ın bir savaş içerisinde bulunduğunu söyledi.

    Konuşmasının devamında Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikastla öldürülmesine ve İran'da Kasım Süleymani'nin anma töreninde gerçekleşen bombalı saldırıya açıkça değinmezken, "Her Arap anne şunu bilsin: Oğlu 7 Ekim katliamında yer aldıysa, kendi ölüm fermanını imzalamış olacaktır" ifadelerini kullandı. 

    İsrail'in Hamas liderlerini ortadan kaldırmak için ilan edilmiş bir misyonları oldupuna vurgu yapan Barnea, "Bugün de bir savaşın ortasındayız. Mossad, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de, 7 Ekim'de Gazze sınır bölgesini işgal eden katillerden, planlamacılardan ve onları gönderenlerden hesap sormalı. Ama nerede olurlarsa olsunlar onları yakalayacağız. Zvi Zamir'in ruhu bu görevde bize eşlik edecek" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Dünya > İran'daki saldırı sonrası Mossad Başkanı'ndan ilk açıklama: 7 Ekim katılanlar kendi ölüm fermanını imzaladı
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