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    İran'da art arda 2 patlama!

    İran'ın Kerman kentinde Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde art arda 2 patlama medyana geldi. İlk edinilen bilgilere göre Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında medyana gelen patlamada en az 20 ölü çok sayıda ise yaralı olduğu kaydedildi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Orta Doğu'da 2024'ün ilk günlerinde de tansiyon yüksek. Dün Lübnan'da gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından bir patlama da İran'da gerçekleşti. 

    İran devlet televizyonu General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama gerçekleştiğini duyurdu. İlk gelen bilgilere patlama sonucu çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı.

    İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen tören sırasında bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

    Patlamanın ülkenin güneyindeki Kerman kentindeki mezarlık yakınlarında meydana geldiği aktarılırken, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi. 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > İran'da art arda 2 patlama!
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