Kızıldeniz'de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi'yi öldürdü, İran'dan karşı hamle geldi

2 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:01

Kızıdeniz'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının ardından bölgede savaş çanları çalarken, İran'dan yeni bir hamle geldi. ABD'nin 10 Husi'yi öldürdüğünü açıklamasının ardından, İran Alborz savaş gemisinin Babülmendep Boğazı'ndan Kızıldeniz'e girdiğini bildirdi.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevleri gereği Babülmendep Boğazı'nı geçerek Hint Okyanusu'ndaki Aden Körfezi'ne bağlanarak Kızıldeniz'e girdi.

Ayrıca İran'ın deniz filosunun 2009'dan günümüze kadar nakliye rotalarını güvence altına almak ve korsanları püskürtmek için bölgede faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

"ABD, 10 HUSİ MİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ"

Dün ise Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kızıldeniz'deki botlara saldırısı sonucu 10 Husi milisin öldüğü veya kaybolduğu duyurulmuştu.

Öte yandan Al Jazeera'de yer alan habere göre, ABD Aralık ayı başlarında, Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların ticari gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Kızıldeniz için çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu duyurmuştu.

Husiler, saldırıların İsrail-Hamas savaşında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla yapıldığını söylüyor.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı 'doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu' belirtmişti.

Görseller: Anadolu Ajansı