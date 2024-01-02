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    Kızıldeniz'de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi'yi öldürdü, İran'dan karşı hamle geldi

    Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının ardından bölgede gerilim tırmanırken, İran'dan yeni bir hamle geldi. ABD'nin 10 Husi milisini öldürdüğünü açıklamasının ardından, İran Alborz savaş gemisinin Babülmendep Boğazı'ndan Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu.

    Kızıldeniz&#039;de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi&#039;yi öldürdü, İran&#039;dan karşı hamle geldi
    Dünya Haberleri  / Al Jazeera

    Kızıdeniz'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının ardından bölgede savaş çanları çalarken, İran'dan yeni bir hamle geldi. ABD'nin 10 Husi'yi öldürdüğünü açıklamasının ardından, İran Alborz savaş gemisinin Babülmendep Boğazı'ndan Kızıldeniz'e girdiğini bildirdi. 

    Kızıldeniz'de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi'yi öldürdü, İran'dan karşı hamle geldi

    İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevleri gereği Babülmendep Boğazı'nı geçerek Hint Okyanusu'ndaki Aden Körfezi'ne bağlanarak Kızıldeniz'e girdi.

    Ayrıca İran'ın deniz filosunun 2009'dan günümüze kadar nakliye rotalarını güvence altına almak ve korsanları püskürtmek için bölgede faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. 

     

    "ABD, 10 HUSİ MİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ" 

    Dün ise Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kızıldeniz'deki botlara saldırısı sonucu 10 Husi milisin öldüğü veya kaybolduğu duyurulmuştu.

    Öte yandan Al Jazeera'de yer alan habere göre, ABD Aralık ayı başlarında, Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların ticari gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Kızıldeniz için çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu duyurmuştu.

    Kızıldeniz'de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi'yi öldürdü, İran'dan karşı hamle geldi

    Husiler, saldırıların İsrail-Hamas savaşında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla yapıldığını söylüyor.

    Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı 'doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu' belirtmişti.

    Görseller: Anadolu Ajansı 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Al Jazeera
    HusiAbdIranSavaş
    Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de savaşa ramak kaldı! ABD 10 Husi'yi öldürdü, İran'dan karşı hamle geldi
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