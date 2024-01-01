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    İran savaş gemisi 'Elburz' Kızıldeniz'e girdi

    İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

    İran savaş gemisi &#039;Elburz&#039; Kızıldeniz&#039;e girdi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kızıldeniz'de gerilim her geçen gün artıyor. Yemen'de bulunan Husiler, İsrail'e savaş ilan etmiş ve Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. O tarihten sonra birçok gemiye saldırı düzenleyen Husilere önlem almak amacıyla ABD öncülüğünde bir koalisyon kuruldu. İran, kurulan koalisyona karşı olduğunu ve bunun kötü sonuçlar doğuracağını açıklamıştı. Bugün de Kızıldeniz'de hareketli saatler yaşandı.  İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.

    İRAN SAVAŞ GEMİSİ KIZILDENİZ'DE

    İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

    Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bu yana "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

    HUSİLER GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

    İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

    ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu.

    Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

    Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İranAbdHusi
    Haberler > Dünya > İran savaş gemisi 'Elburz' Kızıldeniz'e girdi
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