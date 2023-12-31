Suriye ordusu ile toplantı yapacaklardı! İran’ın 11 üst düzey komutanı öldürüldü

31 Aralık 2023 05:47 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 05:50

İsrail, Suriye’de de saldırılarına devam ediyor. Arap basınında yer alan haberlere göre cuma gecesi, İsrail ordusu Şam Uluslararası Havalimanı’nı vurdu. Hava saldırısının hedefi İran Devrim Muhafızları oldu. Suriyeli üst düzey delegelerle görüşmek için havaalanında bulunan, aralarında kolordu komutanlarının da bulunduğu 11 Devrim Muhafızı öldü. Suriye medyası, İsrail’in saldırılarını doğrularken, can kaybı konusunda açıklama yapmadı. Yerel medyaya konuşan askerî yetkili, İsrail füzelerinin Golan Tepelerinden geldiğini söyledi. Son günlerde İsrail’in saldırılarında ağır kayıp yaşayan Tahran yönetimi ise can kayıplarını yalanladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Serdar Ramazan Şerif, 11 komutanın öldürüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Suud medya kanalı Al-Hadath, bir başka saldırıda Suriye’nin doğusundaki Devrim Muhafızları komutanı Nur Raşid’in yaralandığını bildirdi.



ABD basınında da gündem olan saldırılar hakkında Fox News’e katılan bir uzman “İran, vekâlet savaşları için bölgede bulunan güçleri arasındaki bağlantıyı daha da sağlamlaştırmak için Suriye’deki varlığını artırmaya çalışıyor. İsrail de son zamanlarda saldırılarını artırdı. Cuma günkü saldırıda öldürülenler arasında kolordu komutanları da var” dedi. Rus medyası ise İranlı komutanların bölgede üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşmek için beklediği sırada saldırıya uğradığını yazdı.