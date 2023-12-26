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    İran destekli gruplar, ABD üssüne saldırdı! 'Hedefler tam isabetle vuruldu'

    İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, hedeflerim tam isabetli vurulduğu aktarıldı. Ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    İran destekli gruplar, ABD üssüne saldırdı! &#039;Hedefler tam isabetle vuruldu&#039;
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD, Orta Doğu'da hedef olmaya devam ediyor. Suriye’nin Hasake kentinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendi. 

    İRAN YANLILARI SALDIRDI

    Eylemi, İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Yapılan açıklamada "Roketler, tam isabetle hedefleri vurdu. Düşman kalelerini yok edeceğiz" denildi. Irak ve Suriye'deki ABD askerleri, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık hedef oluyor. O tarihten beri ABD ordusuna 100’den fazla saldırı düzenlendi.

    IRAK'TA DA GERİLİM SÜRÜYOR

    Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde dün ABD öncülüğündeki DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralandı.

    Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı verdi. Birkaç saat sonra Babil'deki Haşdi Şabi güçlerine ait karargah bombalandı. Irak hükümeti, ABD’nin bu eylemini sert dille kınadı. Saldırıda 1 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı.

    Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdİranSuriyeÜsSaldırı
    Haberler > Dünya > İran destekli gruplar, ABD üssüne saldırdı! 'Hedefler tam isabetle vuruldu'
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