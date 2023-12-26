İran destekli gruplar, ABD üssüne saldırdı! 'Hedefler tam isabetle vuruldu'

26 Aralık 2023 22:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 22:14

ABD, Orta Doğu'da hedef olmaya devam ediyor. Suriye’nin Hasake kentinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendi.

İRAN YANLILARI SALDIRDI

Eylemi, İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Yapılan açıklamada "Roketler, tam isabetle hedefleri vurdu. Düşman kalelerini yok edeceğiz" denildi. Irak ve Suriye'deki ABD askerleri, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık hedef oluyor. O tarihten beri ABD ordusuna 100’den fazla saldırı düzenlendi.

IRAK'TA DA GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde dün ABD öncülüğündeki DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralandı.

Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı verdi. Birkaç saat sonra Babil'deki Haşdi Şabi güçlerine ait karargah bombalandı. Irak hükümeti, ABD’nin bu eylemini sert dille kınadı. Saldırıda 1 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı.