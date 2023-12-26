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    Kızıldeniz'de patlama sesleri duyuldu! Husilere operasyon mu başladı?

    Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu, Kızıldeniz'in Yemen açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Seslerin, bölgede İHA'ların ve füzelerin görülmesinden sonra duyulması, ABD öncülüğündeki Koalisyon kuvvetlerinin bir saldırısı ihtimallerini akıllara getirdi.

    Kızıldeniz&#039;de patlama sesleri duyuldu! Husilere operasyon mu başladı?
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından yapılan açıklamada, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin görülmesinin ardından birçok patlamanın meydana geldiği bildirdi. Hudeyde kentinin batısına 50 deniz mili uzaklıkta 2 adet İHA görülmesinden kısa süre sonra bir geminin civarında 2 patlama meydana geldiği kaydedildi.

    Ayrıca Hudeyde’ye 60 mil mesafede, füzelerin görülmesinin ardından farklı bir patlama daha yaşandığını duyuruldu.

    Patlamaların gemiyi hedef alıp alınmadığı bilinmezken, gemi ve mürettabatının güvende olduğu bilgisi verildi.

    KOALİSYON SAVAŞI MI BAŞLADI?

    Geçtiğimiz hafta İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'den geçen İsrail gemilerine yönelik saldırılarının ardından ABD öncülüğünde bir deniz kuvvetleri koalisyonu kurulmuştu. Küresel ticareti derinden sarsan ve petrol başta olmak üzere piyasaları etkileyen bu saldırılar karşısında, Koalisyon kuvvetlerinin bölgeye gelmesi bekleniyordu.

    Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdKoalisyon
    Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de patlama sesleri duyuldu! Husilere operasyon mu başladı?
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