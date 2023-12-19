Husiler'den Kızıldeniz'deki koalisyon sonrası açıklama: 'Operasyonları durduramayacak'

19 Aralık 2023 18:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 18:40

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından, Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, İsrail'e savaş ilan etti. Yemen'den İsrail'e çok sayıda füze gönderen Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemileri hedef alacağını açıkladı. Husi tehdidinin artmasının ardından ABD önderliğinde gemileri korumak için bir koalisyon kuruldu. Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin kendilerine karşı oluşturduğu ittifakın, operasyonlarını durduramayacağını açıkladı.

OPERASYONLAR KESİNLİKLE DURMAYACAKTIR

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu" duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kızıldeniz'deki operasyonlarının "bir meydan okuma ya da güç gösterisi" olmadığını belirten Abdusselam, şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonlarımızın hedefi, Gazze'ye yönelik abluka ve saldırganlığa karşı Filistin halkının yanında olmaktır. Çatışmanın yayılması için çalışanlar, yaptıklarının sonuçlarına katlanır. ABD'nin oluşturduğu ittifak, İsrail'in himayesi içindir ve hiçbir gerekçe olmaksızın Kızıldeniz'i askerileştirmektir. Bu durum, Yemen'in Gazze'ye destek için gerçekleştirdiği meşru operasyonlarını kesinlikle durduramayacaktır."

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

Abdusselam, ABD'nin kendisinde ittifakla ve ittifaksız İsrail'i destekleme hakkı gördüğüne dikkati çekerek, buna karşılık bölge halklarının da Filistin halkını desteklemek konusunda tam bir meşruiyete sahip olduğunu ve kendilerinin de Gazze'nin yaşadığı büyük zulme karşı Filistinlilerin haklarını savunacaklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.