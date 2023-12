Enerji devi BP'den 'Kızıldeniz' kararı! Petrol yükselişe geçti, akaryakıta zam mı gelecek?

19 Aralık 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:12

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiliz merkezli küresel petrol ve doğal gaz şirketi BP, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri vurması nedeniyle Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını duyurdu. BP'nin kararı Husi saldırıları nedeniyle birçok küresel tedarik şirketinin seferlerini askıya almasının ardından geldi. BP'nin kararının ardından petrol ve doğal gaz fiyatı yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada,ticaret ve nakliye alanındaki çalışanların güvenliği için bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında BP, Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak gözden geçireceğiz" denildi.

KÜRESEL EKONOMİYE HUSİ DARBESİ

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından Hapag-Lloyd gibi önde gelen gemicilik şirketleri, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Dünyanın en büyük denizcilik firmalarından biri olan Evergreen Line, geçtiğimiz günlerde artık Kızıldeniz üzerinden İsrail'e sevkiyat yapmayacağını açıklamıştı. En büyük ikinci denizcilik firması olan Maersk, Cuma günü Cebelitarık adlı gemisine yönelik saldırının ardından durumu 'endişe verici' olarak tanımladı. Lider denizcilik şirketleri grubu olan Mediterranean Shipping Company (MSC) ise, gemilerini bölgeden uzaklaştıracağını açıkladı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güneyinde bulunan Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

İSRAİL'E GİDEN GEMİLER HEDEFTE

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, son dönemde 32 kilometre genişliğindeki Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almaya başladı. Gözyaşı Kapısı olarak da adlandırılan bu kanal, tehlikeli bir yol olarak biliniyor. Hamas'ı destekleyen Husiler, İsrail'e giden gemileri hedef aldıklarını, yabancılara ait gemilere karşı insansız hava araçları ve roketler kullandıklarını açıkladı.

DOĞAL GAZ VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

BP'nin kararının ardından ABD gösterge ham petrolü New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik işlemlerde 45 sent artarak varil başına 71,88 dolara yükseldi. ABD ham petrolü, Cuma günü 15 sent değer kaybederek 71,43 dolara düşmüştü.

Uluslararası standart Brent ham petrolü de karara benzer tepki verdi. Brent petrol, BP'nin kararı sonrası 69 sent artışla varil başına 77,24 dolara yükseldi. 12 Aralık'ta 73,24 dolardan işlem gören Brent petrol, şu anda 77,96 dolar seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatındaki yükselişin devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarına zam gelebililir. Geçtiğimiz hafta petrolün arz fazlalığı nedeniyle düştü. Düşüş nedeniyle motorine 2 kez benzine ise 1 kez indirim yapılmıştı. Kızıldeniz'deki krizin derinleşmesine bağlı olarak, akaryakıt fiyatlarının tekrardan yükselişe geçebileceği belirtiliyor.