Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları devam ediyor

15 Aralık 2023 22:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 23:04

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Danimarkalı firma, Husilerin İsrail bağlantılı gemilere saldırdığı Kızıldeniz'deki seferlerini durdurdu.

Nakliye firması Maersk'ten BBC'ye yapılan açıklamada, "Bölgede ticari gemilere yönelik son saldırılar endişe vericidir ve bu denizcilerin emniyet ve güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dün ve bugün konteyner gemilerine yönelik saldırının ardından bölgede bulunan firmaya ait tüm gemilere bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatı verildiği kaydedildi.

Husilerin bugün vurduğu Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin işletmecisi Alman şirket Hapag Lloyd tarafından yapılan açıklamada ise Kızıldeniz’deki konteyner gemi trafiğinin 18 Aralık’a kadar askıya alındığı duyuruldu.

HUSİLER KIZILDENİZ’DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenleyen Husiler, dün de İsrail'e giden bir yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi ise İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz’de Husiler tarafından hedef alınması üzerine limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istemişti.

Husiler, bugün de İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.