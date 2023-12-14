Kızıldeniz'de sıcak saatler: ABD, İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

14 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:31

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, İsrail'e savaş ilan etti. Yaptıkları füze saldırılarıyla İsrail'e zor anlar yaşatan Husiler, İsrail şirketlerinin sahip olduğu ve işlettiği bütün gemileri hedef alacaklarını bildirdi. Kızıldeniz'de ardı ardına gemilere ateş açan veya el koyan Husilere karşı ABD, Avustralya'dan savaş gemisi göndermesini istedi. Ancak Avustralya, bu teklife sıcak bakmıyor. Bugün, Husiler yine Kızıldeniz'deki bir gemiyi İHA ile hedef aldı.

ABD, SAVAŞ GEMİSİ VURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, ABD Donanması destroyeri Mason'un, 13 Aralık'ta güney Kızıldeniz'de Marshall Adaları bandıralı bir tankerden gelen çağrıya yanıt verirken Husi kontrolündeki bir bölgeden fırlatılan insansız hava aracını vurduğunu söyledi.