İsrail ordusuna şok! Ürdünlü hackerlar dünyaya rezil etti

14 Aralık 2023 10:40 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:08

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

7 Ekim’de başlayan İsrail- Hamas çatışmasında 69. gün geride kaldı. İşgalci İsrail ordusu kuşatma altına aldığı Gazze’yi kan gölüne çevirdi. İsrail güçleri kentte okul, hastane, ibadethane ve mülteci kampları gibi sivil yerleşim yerlerini on binlerce ton bombayla hedef aldı. Vahşi saldırılarda 20 bine yakın masum Filistinli hayatını kaybetti, 50 binden fazla kişi yaralandı. Binlerce kişinin cansız bedeninin ise yıkık binaların enkazları altına beklediği biliniyor.

Gazze’yi tamamen kontrol altına almak isteyen İsrail, savaş suçları işlemeye devam ederken dünyadan tepki almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesinde Filistin’e destek gösterileri yapılıyor ve İsrail ürünlerine boykotlar uygulanıyor.

ÜRDÜNLÜ HACKERLAR DÜNYAYA REZİL ETTİ

Öte yandan İsrail, siber dünyada da tepkilerin odağında. Son olarak işgalci ordu Ürdünlü hackerlar tarafından rezil edildi.

Ürdünlü hackerlar, İsrail ordusunun resmi sitesinin İngilizce sayfasını ele geçirdi. Hackerlar, Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi ve Gazze Şeridi halkı ile dayanışma mesajı paylaştı.

Hackerların siber saldırısının ardından İsrail ordusunun internet sayfasına erişim sağlanamadı. Ürdünlü hackerlar, ele geçirdikleri İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Gazze'deki halkımıza karşı kibriniz ve zulmünüz, havada, karada ve elektronik ortamda size korku, ölüm ve savaştan başka bir şey getirmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

“KİRLİ EYLEMLERİNİZE CEVAP”

Mesajda, İsrail ordusunun sitesinin hacklenmesine ilişkin, "Bu, sizin Gazze'deki masum halkımızı öldürmenize, çirkin barbarlığınıza ve kirli eylemlerinize karşı bir cevaptır." ifadesine yer verildi.

Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız." denildi.KISA SÜRE SONRA YENİDEN ERİŞİME AÇILDIMesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır." ifadeleriyle sona erdi. İsrail ordusunun sayfası, hackerların sayfayı ele geçirip mesajı yayımlamasının ardından önce kısa süreli erişime kapatıldı ardından tekrar erişime açıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.