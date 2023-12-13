İsrail’e koşulsuz desteği ABD’ye pahalıya mal oldu! Washington Post 'yalnızlığı' manşetine taşıdı

13 Aralık 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:55

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

-Dünyanın gözü 7 Ekim’den beri büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze’de… İsrail, Hamas’ın baskınını gerekçe göstererek karşı saldırı başlattı ve Gazze’yi kan gölüne çevirdi.

Savaşın başından beri İsrail'in meşru müdafaa hakkına vurgu yapan çok sayıda Batı ülkesi, sivillerin zalimce hedef alınmasına rağmen İsrail'e koşulsuz destek verdi.

Ancak artan sivil katliamları üzerine oluşan büyük halk gösterileri ve kamuoyu baskısını birçok ülkede o desteğin kırılmasına neden oldu. Nitekim hükümetlerin İsrail konusunda tutumları etkilenmeye başladı.

Son olarak 20 dün Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze’de acil insani ateşkes için yapılan oylama yapıldı. 193 üye ülkeden 153’ü kararı destekledi. ABD, İsrail ve Avusturya’nın dahil olduğu 10 ülke karşı çıktı, 23 ülke çekimser kaldı.

Tarihsel olarak ABD dış politikasıyla aynı çizgide olan ülkeler olan İngiltere ve Almanya bile belirleyici olmaktan kaçındı ve çekimser oy kullandı.

Gelişme Amerikan medyasında geniş yer buldu. ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinde Washington Post çarpıcı bir analiz haberle okuyuşunun karşısına çıktı.

'ABD İSRAİL KONUSUNDA DAHA DA YALNIZLAŞTI'

Gazete 'Gazze krizi derinleştikçe ve yardım ihtiyacı arttıkça ABD İsrail konusunda daha da yalnızlaştı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABD'nin müttefiklerinin çekimser oy kullandığına dikkat çeken gazete 'Londra, Berlin ve Paris'teki kitlesel protestolar bu değişimi güçlendirdi' yorumunda bulundu.

ABD'NİN MÜTTEFİKLERİ OYLARINI DEĞİŞTİRDİ

Haberde 'Aralarında Avustralya, Kanada ve Japonya'nın da bulunduğu ve daha önce 27 Ekim'deki oylamada çekimser kalan pek çok sadık ABD müttefiki, tutumlarını BM'nin son kararı lehine oy kullanacak şekilde değiştirdi' denildi.

Bolivya, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine doğrudan tepki olarak, askeri operasyonunu saldırgan ve orantısız olmakla suçlayarak 31 Ekim'de diplomatik ilişkilerini resmen kesti.

Bolivya'nın yanı sıra Güney Afrika, Ürdün, Türkiye, Şili, Kolombiya, Çad, Honduras ve Bahreyn olmak üzere sekiz ülke daha İsrail'deki büyükelçilerini geri çekti.

BIDEN: İSRAİL KÜRESEL DESTEĞİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'le ilgili itirafı dünyada büyük yankı uyandırdı. Biden, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söylemişti.

Salı günü bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden’ın bu sözleri, İsrail yönetimine yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştirisi oldu.

Biden, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrasında İsrail’e güçlü bir destek sunmuştu. İsrail'in ABD'nin desteğine güvenebileceğini yineleyen Biden, "İsrail'in güvenliği ABD'ye bağlı olabilir ama şu anda ABD'den daha fazlasına sahip. Avrupa Birliği'ne sahip, Avrupa'ya sahip, dünyanın çoğuna sahip” dedi.

Bu noktada İsrail yönetimini eleştiren Biden, “Ancak ayrım gözetmeksizin yaptıkları bombalamalarla bu desteği kaybetmeye başlıyorlar" dedi.