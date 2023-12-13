Netanyahu'dan Hitler taktiği: Gazze'de İsrail zulmünü anlatan fotoğraf karesi
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların yanı sıra öldürmediği Filistinlileri de kadın-erkek ayrımı yapmaksızın soyup toplaması veya TIR kasasında taşıması, Nazilerin Polonya'da Yahudilere yönelik uyguladığı soykırımı anımsatıyor. Bir İsrailli televizyon muhabirinin çektiği son fotoğrafta, yüzlerce Filistinlinin bir alana toplanıp spot ışıkları altında bekletilmesi, "Kıyamet sonrası" yorumlarına neden oldu. İsrail'in sivillere yönelik acımasız tutumları tarihsel olarak benzer uygulamalarla karşılaştırılarak büyük tepki çekiyor.
İsrail'in 7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunu gerekçe göstererek başlattığı karşı saldırı, soykırım ve işgale dönüştü. İsrail işgal altındaki Gazze’de sivillerin yerleşim yerlerini ve sığınma bölgelerini bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusunun on binlerce ton bomba kullanarak düzenlediği saldırılarda 20 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 50 binden fazla insan ise yaralandı.
Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail'in saldırıları yeniden başladı. Bombardımanların yanı sıra, sivillerin yıkıntılar arasında toplanıp çıplak bir şekilde götürülmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazilerin uygulamalarını anımsattı.
İsrail'in son günlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzlerce erkeği yarı çıplak halde gözaltına alması büyük tartışmalara yol açtı. İsrail yanlısı hesaplar, bir televizyon kanalının paylaştığı 'Kıyamet sonrası' fotoğrafında çok sayıda Hamas üyesinin teslim olduğunu iddia etti.
KIYAMET SONRASI KARE
İsrail Kanal 12 muhabiri Nir Dvori tarafından çekilen ve paylaşılan fotoğraf, Gazze Şeridi'nde çekildi ancak yer ve diğer detaylar belirtilmedi.
Fotoğraf, yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığını ve gözaltına alındığını gösteriyor. Bazı Gazze sakinlerinin ise İsrail askerlerinin kullandığı spot ışığının önünde bekletildiği dikkat çekiyor. Çevrede, İsrail'in bombardımanla enkaza çevirdiği binalar bulunuyordu. Fotoğraf, kullanıcılar arasında "kıyamet sonrası" yorumlarına neden oldu.
Sivillere yönelik soygun ve gözaltı operasyonları geçtiğimiz günlerde basın yayın organlarına da yansımıştı. Yüzlerce Filistinli sivilin kadın erkek ayrımı olmaksızın soyulup bir alana toplandığı ve ardından TIR kasasında taşındığı görülmüştü.