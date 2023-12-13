Netanyahu'dan Hitler taktiği: Gazze'de İsrail zulmünü anlatan fotoğraf karesi

13 Aralık 2023 13:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:25

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in 7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunu gerekçe göstererek başlattığı karşı saldırı, soykırım ve işgale dönüştü. İsrail işgal altındaki Gazze’de sivillerin yerleşim yerlerini ve sığınma bölgelerini bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusunun on binlerce ton bomba kullanarak düzenlediği saldırılarda 20 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 50 binden fazla insan ise yaralandı.

Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail'in saldırıları yeniden başladı. Bombardımanların yanı sıra, sivillerin yıkıntılar arasında toplanıp çıplak bir şekilde götürülmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazilerin uygulamalarını anımsattı.

İsrail'in son günlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzlerce erkeği yarı çıplak halde gözaltına alması büyük tartışmalara yol açtı. İsrail yanlısı hesaplar, bir televizyon kanalının paylaştığı 'Kıyamet sonrası' fotoğrafında çok sayıda Hamas üyesinin teslim olduğunu iddia etti.

KIYAMET SONRASI KARE

İsrail Kanal 12 muhabiri Nir Dvori tarafından çekilen ve paylaşılan fotoğraf, Gazze Şeridi'nde çekildi ancak yer ve diğer detaylar belirtilmedi.

Fotoğraf, yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığını ve gözaltına alındığını gösteriyor. Bazı Gazze sakinlerinin ise İsrail askerlerinin kullandığı spot ışığının önünde bekletildiği dikkat çekiyor. Çevrede, İsrail'in bombardımanla enkaza çevirdiği binalar bulunuyordu. Fotoğraf, kullanıcılar arasında "kıyamet sonrası" yorumlarına neden oldu.

Sivillere yönelik soygun ve gözaltı operasyonları geçtiğimiz günlerde basın yayın organlarına da yansımıştı. Yüzlerce Filistinli sivilin kadın erkek ayrımı olmaksızın soyulup bir alana toplandığı ve ardından TIR kasasında taşındığı görülmüştü.