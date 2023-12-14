İsrail, Gazze'deki tünellere su basıyor mu? İsrailli yetkili 'Çok sayıda yöntem var' diyerek açıkladı

14 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:36

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

Wall Street Journal, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin altındaki Hamas tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük su pompalarından oluşan bir sistem kurduğunu iddia etti. Daha sonra bölgeden gelen görüntüler İsrail'in, tünellere su pompalamaya başladığı iddialarını güçlendirdi. İsrail ordusundan üst düzey yetkili, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Gazze Şeridi'ndeki tünellere su basılmaya başlandığı yönündeki habere ilişkin soruları da yanıtladı.

Gazze'deki tünellere su basmaya başlanıp başlanmadığı yönündeki soruları "operasyonel detayları paylaşamayacağı" gerekçesiyle yanıtlayamayacağını kaydeden yetkili, İsrail ordusunun, "yıllardır tünellere ilişkin taktiksel seçenekler üzerinde çalıştığını, elinde tünellerin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu" savundu.

İsrail ordusunun herhangi bir yer altı tüneline su basmaya başlayıp başlamadığı veya başlayıp, başlamayacağı tekrar sorulan yetkili, "İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, yakın zamanda tünellere su basmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüğü" yönündeki ifadelerini tekrar etti, ancak kesin bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yer altı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtmişti.

DENİZ SUYU TOPRAK VERİMİNİ DÜŞÜREBİLİR

İşgalci güçler, El Şati mülteci kampının kuzeyinde büyük deniz suyu pompalarının kurulumunu Kasım ayı ortasında tamamladığı belirtildi. Deniz suyunun Gazze toprağını tuzlandırarak mahsul yetiştirmeyi son derece zorlaştıracağından korkuluyor. Ayrıca tünellerde depolanan maddelerin toprağa sızarak bölgeyi daha da kirletebileceğine dair endişeler de mevcut.