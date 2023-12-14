Biden yönetimi personelinden Beyaz Saray önünde ateşkes protestosu: 'Başkan Biden, ekibiniz ateşkes istiyor'

14 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:54

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 69.gününde devam ediyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, binlerce insanı katletti. Hastaneler, okullar ve sivillerin yaşadığı kamplar katliamların hedefi oldu. Dünyanın birçok noktasından ateşkes sesleri yükselirken, Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılan acil ateşkes oylamasında ABD veto hakkını kullandı. ABD'nin kararına hem dünyadan hem ABD'nin içerisinden tepkiler yağdı ve dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü tekrar hatırladı. Dün ABD'ye yapılan protestoların en dikkat çekicisi Beyaz Saray önünde yapıldı. İsrail, Gazze Şeridi'nde ağır kayıplar vermeye devam etti. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler

NETANYAHU: ÇOK ZOR BİR GÜN GEÇİRDİK

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın düzenlediği operasyon sonucu 5'i subay, 10 askerin ölmesini işaret eden Netanyahu, "Dün çok zor bir gün geçirdik" dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen askerlerin sayısı 115'e, yaralıların sayısı 619'a çıkmıştı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 444 olduğu, yaralıların sayısının 1704'e yükseldiği bildirilmişti.

BİDEN'I KENDİ EKİBİ PROTESTO ETTİ

Beyaz Saray önünde mum ışığında nöbet tutan bir grup insan, 'Başkan Biden, ekibiniz ateşkes istiyor' yazılı pankart taşıdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Biden yönetimi personeli Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.

Katılımcıların maske taktığı görülürken, iş telefonlarını da yanlarında getirmedikleri açıklandı. Protestoda yer alan, ABD'nin "İsrail'e öldürücü yardımı" nedeniyle Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Josh Paul kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan yönetim çalışanı, "ABD hükümetinin şiddeti körükleme konusunda iki katına çıkma kararı, bugün karşı karşıya olduğumuz en çetrefilli sorunlardan bazıları konusunda herhangi bir hareket elde edebilmemiz için dünya çapındaki hedeflerimizi tehlikeye attı" dedi.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler

09:12 İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü.

06:29 Katar, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinlerine, 50 milyon dolar insani yardım sağlamayı taahhüt etti.

05:58 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

05:13 Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.

04:37 İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

04:20 Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

04:00 Gazze şehrinin doğusundaki eş-Şucaiyye Mahallesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneyindeki Han Yunus kenti, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

03:10 ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

02:59 İsrail medyası, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

02:50 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

01:08 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

00:22 İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, ülkesi ve Filistin için iki devletli çözümü reddederek, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmayacağını savundu.

00:14 ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.