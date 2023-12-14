Katar'dan, 'sürgün edilen' Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım

14 Aralık 2023 09:10 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:11

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze'de yaşayan ve göçe zorlanan Filistinlilerin koşullarını iyileştirmeye yönelik alınan yardım kararı kapsamında 50 milyon dolarlık destek sağlanacak.

Açıklamada, 1948'den bu yana topraklarından edilen 5,9 milyonun üzerinde Filistinli mültecinin acılarına dikkat çekilerek, bu mültecilere yönelik "adil, kalıcı ve kapsamlı" bir çözüm bulunması çağrısında bulunuldu. Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere destek olmak amacıyla 50 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ VURGUSU

İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği gerçeği hatırlatılan açıklamada, işgalci güçlerin sivil halkın korunması, refahı ve insan haklarını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Gazze'deki sivil nüfus ve çocuklara karşı yürütülen mevcut savaşın uluslararası hukukun ve insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, Katar, Gazze'ye yaklaşık bin 500 ton tıbbi yardım, gıda malzemesi ve sahra hastanesi sağladı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde 7 gün süren ve aralık ayı başında sona eren, İsrail ile Filistinli gruplar arasında gerçekleşen esir değişiminin geçici "insani ara" sürecinde Katar'ın, Mısır ve ABD ile birlikte kilit bir rol oynadığı belirtildi.

SAVAŞTA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.