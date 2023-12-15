Husiler, İsrail bağlantılı Maersk şirketinin gemisini dronlarla hedef aldı

15 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:25

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşı sonrası, Hamas'a desteğini açıklayan ve İsrail'e savaş ilan eden Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri vurmaya devam ediyor.

HUSİLER, İSRAİL BAĞLANTILI GEMİYİ HEDEF ALDI

Şu ana kadar birçok gemiye saldırı düzenleyen veya el koyan Husiler, son olarak Maersk şirketinin İsrail bağlantılı gemisini vurdu.

Yemen (Husi) Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail tarafına doğru ilerleyen Maersik Gebrelater konteyner gemisini drone ile hedef alarak doğrudan isabetli bir askeri operasyon düzenledi. Hedefleme operasyonu, gemi mürettebatının Yemen Deniz Kuvvetleri'nin çağrılarına yanıt vermeyi reddetmesi sonrasında gerçekleşti.Son 24 saatte birçok ticaret gemisinin İsrail’e gidişini engelledik. Uyarılarımızı dinlemeyenleri dronlar ile hedef aldık ve geri dönmelerini sağladık." açıklamasını yaptı.

ABD, ULUSLARARASI GÜÇ TOPLUYOR

Husilerin, Kızıldeniz'deki tehdidine karşı ABD, harekete geçti. Dün Kızıldeniz'de, Yemen'den atılan bir İHA düşürdüğünü açıklayan ABD, Avustralya'dan savaş gemisi göndermesini istedi. Ayrıca ABD, Kızıldeniz'deki ticaret gemilerini koruyacak uluslararası bir güç kurulması için de çalışmalara başladı.

İRAN'DAN, ABD'YE ÜLTİMATOM

ABD'nin bu çalışmalarına İran'dan sert tepki geldi. İran Savunma Bakanı, Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı.

Muhammed Rıza Aştiani, resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Bizim üstün olduğumuz bir bölgede kimse hamle yapamaz. Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.