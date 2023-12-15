İsrail, Gazze'de ağır hezimet yaşadı: Ebu Ubeyde, rakam vererek ölen İsrail askeri sayısını açıkladı

15 Aralık 2023 08:52 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:11

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 70.gününde tüm hızıyla sürüyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail, binlerce Filistinli sivili katletmeye devam ediyor. Ancak 27 Ekim'de başlatılan kara harekatı tam bir hezimete dönüşmüş durumda. İsrail'in şu ana kadar yüzlerce askeri öldü, binlerce askeri yaralandı. İsrail, resmi olarak ölen asker sayısını 446 olarak açıkladı ancak bu rakamın daha yüksek olduğu yönünde iddialar var. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından fenomen haline gelen Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, dün bir açıklama yaptı.

ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISINI EBU UBEYDE AÇIKLADI

Ebu Ubeyde son 72 saat içerisinde İsrail'in ağır zayiatlar verdiğini belirtti. Ubeyde, "Mücahidlerimiz son 72 saatte 72 düşman askeri aracını tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı ve 36 İsrail askerini öldürdü. Onlarcasını da yaraladı." dedi. Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti. Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.

GAZZE'DE 6.KEZ ELEKTRİK KESİLDİ

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal, açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı altıncı kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte dün itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiği belirtildi.

Söz konusu iki şirket, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam edildiğini kaydetti.

İsrail-Hamas savaşında dakika dakika gelişmeler

08:49 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

06:54 İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

01:54 İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin, Gazze konusunda açık ve güçlü bir tutum benimsemeyerek ve çifte standart uyguladığı algısı vererek "kredibilitesini kaybettiği" uyarısında bulundu.

01:02 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yoğun dönemin" haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

00:53 İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar spor camiasından 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

00:17 Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:02 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı.