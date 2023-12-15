İsrail ordusu, Gazze'de üst düzey Hamas yetkililerinin yerini bildirene para ödülü açıkladı

15 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:49

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail, bütün uğraşlarına rağmen Hamas'ın 2 kritik ismi Yahya Sinwar ve 'misafir' lakaplı Muhammed Deif'i ele geçiremedi. Sinwar'ın Hamas'ın üst düzey yetkilisi, Deif'in ise Kassam Tugayları'nın komutanı olduğu biliniyor.

İSRAİL, PARA ÖDÜLÜ KOYDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne el ilanları atarak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar ve diğer komutanların nerede olduğu hakkında bilgi almak için para teklif ettiği bildirildi.



Gazze'ye atılan el ilanlarında İsrail'in bir türlü bulamadığı Sinwar için 400 bin dolar ödül belirlediği görülüyor.



İsrail'in yıllardır peşinde olduğu ancak yakalayamadığı 'misafir' lakaplı Deif için belirlenen ödül ise 100 bin dolar oldu.



Broşürlerde, güney tugayına komuta eden Muhammed Sinwar hakkında bilgi verecek kişilere 300 bin dolara kadar ödeme yapılacağı, Hamas'ın Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.

İSRAİL, AĞIR HEZİMET YAŞIYOR

Ebu Ubeyde son 72 saat içerisinde İsrail'in ağır zayiatlar verdiğini belirtti. Ubeyde, "Mücahidlerimiz son 72 saatte 72 düşman askeri aracını tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı ve 36 İsrail askerini öldürdü. Onlarcasını da yaraladı." dedi. Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti. Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.