Netanyahu, ABD'ye rest çekti! Savaş devam edecek

15 Aralık 2023 00:52 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 01:09

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken Hamas'a karşı somut bir başarı elde edemedi. İnatla Hamas'ın peşinden giden ve sivillere ölüm saçan İsrail, dünyanın da desteğini kaybetmeye başladı.

Bugün de İsrail’i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

SAVAŞIN AKIBETİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, tarafların, “savaşın zafer elde edene kadar devam etmesi ile başta Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetine son verilmesi olmak üzere ortak hedeflere ulaşılması konusunu görüştüğü” belirtildi.

ABD, SİVİLLERE YARDIMI MASAYA YATIRDI

Netanyahu'nun, Gazze savaşındaki desteklerinden ötürü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki tarafın, aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Gazze'de kalan tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki kararlılıklarını yinelediği ve Gazze'de “savaşmayan nüfusa insani yardımın sürdürülmesini” tartıştığı aktarıldı.

"ABD'NİN MÜHİMMAT DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Başbakan Netanyahu, Sullivan ile görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Gazze’deki saldırıları sürdürme konusunda “her zamankinden daha kararlı” olduklarını söyledi.

ABD'YE RESTİ ÇEKTİ

İsrailli esirlerin geri dönüşünün “ana hedefleri” olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Amerikalı dostlarımıza şunu söyledim: Kahraman askerlerimiz boşuna ölmedi. Toprağa düşmelerinin derin acısından dolayı, Hamas ortadan kaldırılıncaya ve mutlak zafere ulaşıncaya kadar savaşmaya devam etme konusunda her zamankinden daha kararlıyız.” diye konuştu.

Netanyahu, “ABD'nin, İsrail ordusuna mühimmat tedariği, BM'nin savaşı durdurma girişimlerini engelleme ve rehinelerimizin geri getirilmesine yardım ederek İsrail'e verdiği desteği çokça takdir ediyorum.” ifadelerini kullandı.