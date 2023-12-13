İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu’yu hedef aldı: Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez

13 Aralık 2023 20:52 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:59

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştirdi. Lapid, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nin çatışmaların sona ermesinin ardından Filistin yönetimine devredilmesine karşı çıktığı yönündeki açıklamalarına değinerek, "Dünyada Gazze'nin savaşın ertesi günü Ebu Mazen'e (Mahmud Abbas) teslim edilmesi gerektiğini düşünen hiç kimse yok" dedi.

"KİMSE NEYDEN BAHSETTİĞİNİ ANLAMIYOR"

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze Şeridi’ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun siyasi kazanç uğruna kasıtlı olarak ABD ile bu konuda arasını açtığını aktararak, "Bu uygulanamaz fikri, buna karşı tüm gücüyle savaşacağını söyleyebilmek için ortaya çıkardı. ABD yönetimiyle, Avrupalılarla, Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleriyle, herkesle konuştum. Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor. Kimse bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Hiç kimse, ne istediğini anlamıyor. Tam olarak kiminle tartışıyor?" dedi.

"SUÇUNU KABUL EDEMİYOR"

Netanyahu’nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savunan Lapid, “Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor, kışkırtmak, yalan söylemek ve nefret üretmek. Şimdi ise bunu acı bir savaşın ortasında, her gün askerlerin öldürüldüğü bir zamanda yapıyor. 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN FİLİSTİN YÖNETİMİNE DEVREDİLMESİ

ABD, çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nin Filistin yönetimine devredilmesi ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmesiyle bunun iki devletli bir çözümün temelini oluşturması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD ayrıca, çatışmaların ardından geçici bir süre için Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için Arap veya uluslararası güçlere ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.