Roketler peş peşe fırlatıldı, İsrail Demir Kubbe'yi devreye soktu

13 Aralık 2023 19:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:07

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki ayı aşkındır havadan ve karadan saldırı altında olan Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atıldı. Aşdod kentinde düzenlenen saldırı sonrası Demir Kubbe devreye girdi. Savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.

İSRAİL'E 6 ROKET FIRLATILDI

İsrail’in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı.

SÜPERMARKETİN ÇATISI DELİNDİ

Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.