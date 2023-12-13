Roketler peş peşe fırlatıldı, İsrail Demir Kubbe'yi devreye soktu
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşgal güçlerinin topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atıldı. Demir Kubbe saldırıya karşılık verdi, savunma sisteminin vurduğu roketlerin parçaları bir süpermarkete düştü.
İki ayı aşkındır havadan ve karadan saldırı altında olan Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atıldı. Aşdod kentinde düzenlenen saldırı sonrası Demir Kubbe devreye girdi. Savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.
İSRAİL'E 6 ROKET FIRLATILDI
İsrail’in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı.
SÜPERMARKETİN ÇATISI DELİNDİ
Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.