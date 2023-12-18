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    AB'den Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kınama

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    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    AB&#039;den Kızıldeniz&#039;deki Husi saldırılarına kınama
    Ab, Husi, Kızıldeniz

    Avrupa Birliği Kızıldeniz'de Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu.

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını "şiddetle" kınadığını bildirdi.

    Borrell, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, uluslararası seyrüsefer ve deniz güvenliğinin kesintiye uğratılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, buna son verilmesi gerektiğini kaydetti.

    AB'nin, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulayan Borrell, "Barış ve güvenliğe yönelik bu tehditlere etkili şekilde karşı koymak için ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.

    HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

    Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

    Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

    Husiler, daha sonra İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.

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