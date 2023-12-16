İsrail'in Gazze'ye saldırıları ticarete de darbe vurdu! 2 şirket Kızıldeniz sseferlerini askıya aldı

16 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:13

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yemen’de İran’ın desteklediği Husi milislerin Kızıldeniz’de ticaret gemilerine yönelik saldırıları, uluslararası taşımacılık şirketlerini tedirgin etti. Alman Hapag-Lloyd ve Danimarkalı A.P. Moller-Maersk, bölgedeki sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Husilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların engellenmesi nedeniyle ticaret gemilerine saldırdığı belirtildi.

Husiler, 7 Ekim’den bu yana Kızıldeniz’de seyreden gemilere saldırılar gerçekleştiriyor. Son olarak Liberya bayraklı Al Jasrah adlı kargo gemisi, Husiler tarafından vuruldu. Bu saldırının ardından Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Kızıldeniz’deki ticaret gemilerinin seferlerinin 18 Aralık’a kadar askıya alındığını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin 7 Ekim'den sonra Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenlemesi, taşımacılık şirketlerine geri adım attırdı. Husilerin Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisini hedef almasının ardından açıklama yapan işletmeci Alman şirket Hapag Llyod, Kızıldeniz'deki konteyner gemi trafiğinin 18 Aralık'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Danimarkalı taşımacılık devi A.P. Moller-Maersk de benzer bir karar aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Dün Maersk Cebelitarık’ın kıl payı kurtulduğu olayın ve bugün bir konteyner gemisine yapılan başka bir saldırının ardından Babülmendep Boğazı’ndan geçmek üzere bölgede bulunan tüm Maersk gemilerine bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatını verdik" denildi.

YEMEN'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Birleşik Krallık’ın Yemen Büyükelçisi Abda Sharif ise, Husi saldırılarının sadece uluslararası deniz taşımacılığına zarar vermediğini, ayrıca Yemen’deki insani durumu da kötüleştirdiğini ifade etti. Sharif, kıtlıkla mücadele eden Yemen’e gıda yardımının yüzde 80’inin Kızıldeniz üzerinden ulaştırıldığını belirtti.

İngiltere merkezli istihbarat şirketi Ambrey tarafından bugün yapılan açıklamada, Husilerin Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisine hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucunda geminin alev aldığı belirtilmişti.

Husiler, Yemen’de 2014 yılından beri devam eden iç savaşta, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çatışıyor. Husiler, geçtiğimiz yıl da Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait petrol tankerlerine saldırmıştı.

GAZZE İÇİN SALDIRIYORLAR

Husiler, abluka altındaki Gazze'ye gıda ve ilaç yardımlarının girişi sağlanmadığı takdirde Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden tüm gemilerin geçişini engelleme tehdidinde bulunmuştu. Milislerin askeri sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin "Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun Siyonist oluşuma giden gemilerin Kızıldeniz'den geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir" açıklamasında bulunmuştu.