Kızıldeniz'de tansiyon artıyor! Fransa, Yemen açıklarında 2 İHA düşürdü

10 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 15:05

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya platformu X'teki hesabından bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Fransa donanmasına ait Languedoc çok amaçlı fırkateyninin Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, müdahalenin dün gece Fransa saatiyle 21.30 ve 23.30'da Yemen'in sahil şehri Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleştiği belirtilirken, Fransız donanmasına ait geminin İHA'lar tarafından hedef gösterildiğine ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi.

Yemen'in stratejik açıdan önemli liman kenti Hudeyde, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.

HUSİLER TEHDİT ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, abluka altındaki Gazze'ye gıda ve ilaç yardımlarının girişi sağlanmadığı takdirde Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden tüm gemilerin geçişini engelleme tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun Siyonist oluşuma giden gemilerin (Kızıldeniz'den) geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Seri, söz konusu kararın, açıklamanın duyurulduğu andan itibaren uygulayacağını vurgulayarak, "Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemi ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz" sözlerine yer verdi.