Somali’nin ardından Yemen! Eski bakanın oğlu Beyoğlu’nda yaşlı bir kadına çarptı

11 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:32

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud olayının yankıları sürerken dün Beyoğlu’nda benzer bir durum yaşandı.

YEMENLİ BAKANIN OĞLU KAZA YAPTI

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı’nın oğlu dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde kazaya karıştı. Edinilen bilgiye göre Yemen eski Ulaştırma Bakan'ı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı.

HAYATİ TEKLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Pakize Özer’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakan'ının oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına aldı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakan'ı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtti. Eski Bakan'ın emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Diğer yandan emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından “yurtdışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KARIŞTIĞI KAZA

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.