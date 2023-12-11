Bakan Tunç'tan 'Gündem Filistin dedi' haberlerine ilişkin açıklama geldi

11 Aralık 2023 09:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:23

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kendisi hakkında çıkan “Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu’ sorusuna ‘Gündem Filistin’ dedi” haberleri hakkında, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

"TAM BİR DEZENFORMASYON"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından “Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu’ sorusuna ‘Gündem Filistin’ dedi” haberleri hakkında paylaşım yaptı.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce muhabirin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna ‘Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız’ şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine muhabire ‘Şu anda Filistin ile ilgili programdayız’ şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU KUSURLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

BAKAN TUNÇ DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da devreye girdiğini söyledi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalat Bakanlığı'nın açıklamasını alıntılayarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.