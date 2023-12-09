Motorkuryenin ölümüne sebep oldu! Yurtdışına kaçan Somali liderinin oğlu için Bakan Tunç'tan açıklama

9 Aralık 2023 09:57 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:05

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da trafik kazasına karışmış, ve çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer kazada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 6 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetmişti. Motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduktan sonra yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Shekh Mohamud'un yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şahıs hakkında uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini duyurdu. Aynı zamanda Adalet Bakanı Tunç'tan da Somali liderinin oğlu hakkında açıklama geldi.

ULUSLARARASI PROSEDÜRLER DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Olay tarihi olan 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 06.12.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin yurt dışına 02.12.2023 tarihinde çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08.12.2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAKAN TUNÇ: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu açıklamayı alıntılayarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.