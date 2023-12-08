Ölümlü kazaya karışmıştı! Somali liderinin oğlunun yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

8 Aralık 2023 16:02 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:36

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da trafik kazasına karıştı. Somali liderinin oğlunun karıştığı kazada ağır yaralanan motosikletli kurye, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı.

İstanbul Fatih’te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi.

SOMALİ LİDERİNİN OĞLU YURT DIŞINA KAÇTI

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Somali liderinin oğlu Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul polisi yakalama kararı üzerine Somali liderinin oğlunun Ataşehir’deki adresine gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud, adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud’a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şüphelinin mevcutlu hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği, yapılan araştırmalarda şüphelinin 02 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığını tespit edildiği ve 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı. Ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın adli tıp trafik ihtisas şubesine gönderildiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.