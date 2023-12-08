Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı!

8 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:56

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye kaldırmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1’i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu düzenlendi. Düzenlenen raporda beyanına yer verilen şüpheli Mohamud, motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığını ve sağa dönüş yaptığını, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletinin sürücünün durması ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrularak düştüğünü, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini söylediği kaydedildi.

Düzenlenen raporda, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, bu sırada şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin en sağ şeritte durma derecesinde yavaşlayarak direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna doğru yönelttiği esnada arkasında seyir halinde bulunan şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete arka sağ kısmından çarptığı aktarıldı. Ayrıca raporda, motosikletin arka kısmından çarpması sonucu savrulduğu, aracın hemen çarpma sonrası duramadığı, durduğu noktanın tam olarak kamera açısında görülmediğinden tespit edilemediği de belirtildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ KAYDI BULUNUYOR

Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud’a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalama kararı üzerine Ataşehir’deki adresine giden İstanbul polisi, Mohammed Hassan Shekh Mohamud, adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlendi.





Nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi.

BAKAN TUNÇ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kim suç işlemişse konun karşısında eşittir. Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” demişti.

Kazanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir trafik kazası yaralamayla sonuçlanmış ve davası henüz açılmamış, soruşturma aşamasında. Tabii son çıkan görüntülere baktığımız zaman özellikle vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Görüntülerde o gözüküyor. Bu anlamda vatandaşımızın da vefat etmiş olması nedeniyle suçlu aslının da değişmesi söz konusu. Cumhuriyet Başsavcılığımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Çünkü bir vefat var. Görüntülere baktığımız zaman da orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılarıdır.

Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Eğer ortada bir kusur, suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da konuyu takip etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Fatih’te Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde iddiaya göre 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde yaşanan kazada Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğu belirtilen 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye götürdü. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındığı öğrenilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde aracın çarpması ve kuryenin savrulduğu anlar görülüyor.

ÖLEN KURYENİN EŞİ: TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ

Hayatını kaybeden motosikletli kuryenin eşi Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli. Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim. Adamın tutuklanmasını istiyoruz ve adamı zaten zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikayetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Ben normal bir motor kazası zannettim. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen. gitmiş. kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor. Ben Avrasya Tüneli'nin içindeki kameraya da ulaşamıyorum" dedi.