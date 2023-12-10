Bakan Tunç duyurdu! Somali liderinin oğlunun karıştığı kazada polislere soruşturma başlatıldı

10 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 18:11

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

''Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.''

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan, Göçer’in eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Göçer, aldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş ve polisin kaza tutanağında 'kusurlu olmadığı' belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Yakalama kararının ardından polis, Mohamud'un Ataşehir'deki adresine gitti ancak kendisini bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.