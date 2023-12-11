Motokuryenin ölümüne neden olmuştu! Somali liderinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı

11 Aralık 2023 10:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:00

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir motokuryenin hayatını kaybettiği kaza sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışına çıktığı öğrenilen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

HAYATA ALTI GÜN TUTUNABİLDİ

30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 38 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti.

8 Aralık'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı öğrenilmiş ve olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

POLİS MEMURLARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kanal D Haber'in servis ettiği bilgiye göre; Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi. Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği, Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. İki çocuk babası Göçer yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud'un kusurlu olduğu kanısına vardı.