ABD operasyonu başlattı, Husiler cevap verdi! 'Kızıldeniz mezarlığınız olacak'

19 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:25

Editör: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Husiler, bugün itibariyle Kızıldeniz'e giren İsrail bandıralı bütün gemilere saldıracağını duyurdu. Bunun üzerine ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakanlığın sitesinde yayınladığı yazılı açıklamasında, gemilere yapılan saldırıların serbest ticareti baltaladığını ve uluslararası hukukun ihlâl edilmesine sebep verdiğini öne sürerek 'çok uluslu bir koalisyon' kurulduğunu açıkladı.

'REFAH MUHAFIZI OPERASYONU' BAŞLATILDI

Böyle bir koalisyonun kurulmasının ve operasyonun başlatılmasının uluslararası bir talep olduğunun altını çizen Austin, "Bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz'in güneyindeki deniz ticaretinin güvenliğini sağlayacak olan koalisyonda ABD, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alıyor. Yazılı açıklamada, diğer ülkelerden de operasyona katkı sağlanması isteniyor.

"KIZILDENİZ MEZARLIĞINIZ OLACAK"

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır Atıfi, operasyon başlatıldığını duyuran ABD'yi tehdit etti. Koalisyonun kurulmasına karşılık olarak "Filolarınızı, gemilerinizi, denizaltılarınızı, uçak gemilerinizi batıracak imkanlara sahibiz." dedi.

Yemen Savunma Bakanı Atifi, ticaret güvenliği gerekçesiyle kurulan Koalisyon'a "Kızıldeniz mezarlığınız olacak" ifadelerini kullandı.

GERİLİM HAD SAFHAYA ULAŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik Husi, Kızıldeniz'e giren İsrail gemilerini hedef alacağını belirtmişti. ABD ve AB'nin askerî müdahale tehditlerine rağmen geri adım atmayan Husiler, bugün itibariyle İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacağını duyurdu.