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    İspanya, Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

    İspanya hükümeti, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmama kararı aldı.

    İspanya, Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını açıkladı.

    Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken, İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü, koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi.

    İSPANYA’NIN KOALİSYONA KATILMAMA KARARINDA İÇ POLİTİKA ETKİLİ

    İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve ABD dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.

    HUSİLER, İSPANYA’NIN KARARINDAN MEMNUN

    Husiler tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İspanya'nın deniz seyrüseferi konusunda ABD ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz" denildi.

    Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı.

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