24 Aralık 2023 21:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 21:17

Kızıldeniz'de Husilerin İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının ardından ABD'nin öncülüğünde kurulacağı açıklanan uluslararası deniz gücü koalisyonuna Avrupa'dan rest geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 2o ülkenin katılımıyla bir koalisyon kurulacağını açıklamıştı. Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya, Yunanistan ve Avustralya'nın da yer alacağı duyurulmuştu.

ABD MİSYONDA YALNIZ KALDI

Fransa ve Almanya ise teklifi değerlendiriyordu. Ancak gelen son bilgiler ABD'nin 'Kızıldeniz Koalisyonu'nda yalnız kaldığını gösterdi.

İLK RET İSPANYA'DAN GELDİ

İspanya misyonda yer almayacağını açıklarken sadece NATO liderliğindeki görevlere veya AB koordinasyonundaki operasyonlara katılacağını bildirdi. İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kızıldeniz'deki misyona "tek taraflı" dahil olunmayacağı vurgulandı.

İTALYA VE ALMANYA DESTEĞİ ÇEKTİ

İtalya Savunma Bakanlığı ise önce koalisyona desteğini duyurdu, ardından deniz gücünün bir parçası olmayacağını açıkladı. Almanya'dan da koalisyona katılım için nihai karar gelmedi. Parlamentonun onayına ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERMEYİ REDDETTİLER

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias,Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderilerek Kzııldeniz Koalisyonu'na katılım sağlanacağını belirtti.

Hollanda, Norveç ve Danimarka da operasyona savaş gemisi göndermeyi redderek sadece subay gönderebileceğini bildirdi.

Avustralya da ABD öncülüğündeki misyonu desteklemek üzere askeri personel yollayacağını ancak savaş gemisi veya uçak göndermeyeceğini açıkladı.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti. Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.