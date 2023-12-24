24 Aralık 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:08

ABD, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası seyir güzergahına iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

4 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Herhangi bir geminin hasar almadığı ifade edilen açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 18 Aralık’ta kurulduğu açıklanan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezen 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisinin, gelen 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

Açıklamada, bu olayda da herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı bilgisi verildi.

Norveç bandıralı petrol tankeri "M/V BLAAMANEN"in Husilere ait İHA'nın saldırısından kıl payı kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Hindistan bandıralı, Gabon menşeili M/V SAIBABA" isimli petrol tankerinin İHA ile vurulduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Açıklamada, bunların 17 Ekim'den bu yana Husiler tarafından ticari gemilere yönelik 14. ve 15. saldırılar olduğu ifade edildi.

HİNDİSTAN DEĞİL GABON BANDIRALI

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan donanması, ABD'nin açıkladığı geminin Hindistan değil Gabon bandıralı olduğunu açıkladı.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, gemide 25 kişilik Hint mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.