WSJ: İran'ın Kızıldeniz'deki gemisi Husilere istihbarat desteği sağlıyor

24 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:37

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, Kızıldeniz'de gerilim iyice artıyor. İsrail'in, Gazze'yi işgali sonrası Yemen'deki Husiler, İsrail'e savaş ilan etti ve Kızıldeniz'den İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacağını duyurdu. O tarihten beri Kızıldeniz'de sular bir türlü durulmadı. Başlarda Husilerin tehdidi ciddiye alınmadı ancak, Yemenli grup ilk olarak İsrail kargo gemisi Galaxy Leader'ı ele geçirdi, ardından da birçok gemiyi hedef alarak rota değiştirtmek zorunda bıraktı. Wall Street Journal'e göre, Husilere istihbaratı İran sağlıyor.

ABD İTTİFAK KURDU

ABD, Husilerin operasyonları karşısında uluslararası bir deniz gücü kurulması için çalışma başlattı ve Husi tehdidine karşı yeni bir ittifak kuruldu. İttifakta ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya’nın yer aldı.

WSJ: HUSİLERE, İSTİHBARATI İRAN VERİYOR

ABD, Husi saldırılarından İran'ı sorumlu tutarken, Wall Street Journal gazetesi yeni bir iddia ortaya attı. WSJ'nin batılı ve bölgesel güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre İran’a ait paramiliter güçler, Yemen’deki Husilere, Kızıldeniz’den geçen gemileri hedef almaları için olmazsa olmaz olan gerçek zamanlı istihbarat ve silah desteği veriyor.

İRAN OLMADAN HUSİLERİN FÜZELERİ ANCAK SUYA DÜŞER

Adları ve görevlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, İran'ın Kızıldeniz'de konuşlu bir gemisinin Husilere saldırı için gerekli koordinatları verdiğini savundu. Batılı bir istihbarat yetkilisi, "Husiler gemileri hedef almalarını sağlayacak radar teknolojisine sahip değil. İran'ın yardımına ihtiyaçları var. Bu olmadan o füzeler yalnızca suya düşer" dedi.

BEYAZ SARAY, İRAN'I SUÇLADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Yemen’deki Husiler tarafından Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere gerçekleştirilen saldırılara değindi. Sözcü Watson, “Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik operasyonların planlanmasına İran'ın doğrudan müdahil olduğunu biliyoruz. Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir zorluktur” ifadelerini kullandı. İran'ın Kızıldeniz'deki saldırılar için silah, finansman, eğitim ve "taktik istihbarat" sağladığını söyleyen Watson, “İran'ın desteği, Husiler’in İsrail'e ve deniz hedeflerine karşı saldırılar başlatmasının önünü açtı. Ancak İran operasyonel karar alma yetkisini Husiler’e bıraktı” diye konuştu.

HER ŞEYİ İRAN'A ATFETMEK TUHAF

İran'ın BM Büyükelçiliğine ulaşan gazete yanıt alamadı. Husilerin sözcüsüyse bu saldırılar için Tahran'ın yardımına ihtiyaç duymadıklarını öne sürdü ve "Sanki dünyanın en güçlü ülkesiymiş gibi her şeyi İran’a atfetmek tuhaf" açıklamasında bulundu.

HUSİLER, KIZILDENİZ'DE İSRAİL'E AİT GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı’ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’deki sevkiyatlarını durdurmuştu.