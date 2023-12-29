İran, Mossad casusu olarak suçladığı 4 kişiyi idam etti

29 Aralık 2023 11:51 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:05

7 Ekim'den beri uyguladığı soykırım politikalarıyla Gazze'deki işgalini derinleştiren İsrail ile İran'ın arasındaki gerilim de zirveye tırmandı. Son olarak İran'dan Tel Aviv'i kızdıracak bir adım geldi.

MOSSAD CASUSU OLMAKLA SUÇLADIĞI 4 KİŞİYİ İDAM ETTİ

Bu bağlamda, İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ulusal güvenliğe karşı geniş kapsamlı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

İRAN RESMİ AJANSI DUYURDU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulundukları belirtilen 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde idam edildi.

Açıklamada, “Mossad’ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı kapsamlı eylemler gerçekleştiren ve Siyonist rejimle bağlantılı sabotaj ekibinin Vafa Hanareh, Aram Omri, Rahman Perhazu ve Nesim Nemazi adlı 4 üyesi, bu sabah yasal işlemlerin ardından idam edildi” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kişilerin Mossad ile doğrudan iletişim kurduğu, İran’ın güvenlik kurumlarıyla bağlantılı bazı kişilerin fotoğraflarını çektikleri ve bu kişilerin araçlarını, evlerini ateşe verdikleri, bu eylemlerinin karşılığında ise Mossad'dan para aldıkları belirtilen açıklamada, “Eylemlerini Batı Azerbaycan, Tahran ve Hürmüzgan eyaletlerinde gerçekleştiren şahıslar, İran’ın güvenlik ve istihbarat güçlerine yönelik suikast girişiminde bulunmuş ancak bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır” denildi.

6 SANIK 10'AR YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Açıklamada, davada toplam 10 kişinin yargılandığı ve bu kişilerden 4’ünün yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve devlete karşı savaş açma suçlamalarıyla haklarında dava açıldığı, daha sonra da idama mahkum edildikleri ifade edilirken, geri kalan her bir sanığın ise, “Ülke güvenliğini bozmak amacıyla Siyonist rejim ile iletişim kurma” suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

16 ARALIK'TA 1 KİŞİYİ DAHA İDAM ETMİŞTİ

İran, 16 Aralık'ta İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisleri adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişiyi idam etmişti.