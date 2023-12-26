Ortadoğu'da intikam yemini! İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanı Musavi'yi öldürdü

26 Aralık 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:46

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Seyyid Razi Musavi öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada; Musavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞI

Haberde, İsrail'in Şam yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında öldürülen komutan Musavi'nin, 2020'de Irak'ta ABD'nin saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

"SİYONİSTLER BU SUÇUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yayımladığı taziye mesajıyla İsrail'e yönelik sert tehdit içeren ifadeler kullandı. Musavi'nin hayatını kaybettiği saldırının ardından "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" ifadelerini kullanarak İsrail'i tehdit etti.

Reisi, “Katil siyonist rejimin Şam'a düzenlediği saldırıda Seyyid Razi Musavi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem, şüphesiz bölgedeki gaspçı siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.

"İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan ilk açıklamada da "İsrail bedelini ödeyecek" ifadeleri kullanıldı. Bu olayın ardından İran devlet televizyonunda yapılan bir başka açıklamada ise "Şüphesiz vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir" denildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KİMDİR?

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren, kara, hava, deniz ve füze kuvvetlerini içeren geniş bir ordu birimi. Halk arasında ve özellikle İran diasporasında, ordu mensuplarına duyulan hayranlığı belirtmek için Farsça'da "muhafızlar" anlamına gelen "Pasdaran" terimi sıkça kullanılmakta. Ayetullah Humeyni tarafından İran İslam Devrimi'nin başladığı ilk günlerde, yani 5 Mayıs 1979 tarihinde kurulan bu örgüt, İran Anayasası'na göre iç düzenin sağlanması, devrimin korunması ve "sapkın hareketlerin" önlenmesi gibi görevlerle yükümlü.

Devrim Muhafızları'nın bünyesinde yer alan Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde toplamda 125.000 askerî personel bulunuyor. Deniz kuvvetleri özellikle Basra Körfezi'nin harekât kontrolü konusunda görevlendirilmiş birinci müdahale kuvvetidir. Son yıllarda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun büyük bir ekonomik güç haline geldiği ve bildirildiğine göre İran Milli Petrol Şirketi ve İmam Rıza Fonu'ndan sonra "İran'ın üçüncü en zengin kurumu" konumunda bulunduğu ifade ediliyor.