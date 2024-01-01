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    Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Önce ABD, şimdi de İran! Savaş gemileri hareket etti

    Kızıldeniz krizi giderek büyüyor. ABD bölgede Husi gemilerini batırırken, İran savaş gemileri de Kızıldeniz'e giriş yaptı. ABD ve İran savaş gemilerinin karşı karşıya gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürdü.

    Kızıldeniz&#039;de tansiyon yükseliyor! Önce ABD, şimdi de İran! Savaş gemileri hareket etti
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yemen’deki Husilerin, Kızıldeniz’de seyreden İsraille ilişkili gemileri hedef almasıyla başlayan gerilim giderek yükseliyor. Tankerler dümenini eski ticaret yollarına kırdı, dünya ticareti aksama noktasına geldi. Şimdi de Kızıldeniz'e giren ABD savaş gemilerine karşı İran devreye girdi.

    ABD'NİN ARDINDAN İRAN SAVAŞ GEMİLERİ KIZILDENİZ'DE

    İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ABD'nin 10 Husi savaşçıyı öldürmesi ve İngiltere'nin müdahale tehdidinin ardından İran' ait "Elburz" adlı savaş gemisi Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu.

    Tasnim'in haberinde İran donanmasının 2009 yılından bu yana "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

    NE OLMUŞTU?

    İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

    ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu.

    Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

    Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IranAbd
    Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Önce ABD, şimdi de İran! Savaş gemileri hareket etti
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