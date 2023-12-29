ABD'den Türkiye'deki şirkete 'Husi' yaptırımı

29 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:18

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC) Yemen’deki Husiler’e İran’ın mali yardımının iletilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle bir kişi ve üç şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım getirilenler arasında Türkiye’den de bir şirketin bulunması dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine alınanlar arasında ikisi Yemen’de biri Türkiye’de olmak üzere üç döviz merkezi bulunuyor.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bu kişilerin 2021’den bu yana ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Said El Cemal adlı bir kişinin talimatıyla Husiler’e milyonlarca doların aktarılmasını sağladığı öne sürüldü.

OFAC’ın açıklamasında, "Said El Cemal şebekesinin Ortadoğu genelinde bulunan merkezler üzerinden İran fonlarının Yemen’de Husiler’le bağlantılı mali firmalara aktarılmasını kolaylaştırdığı" iddia edildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'DEKİ AL AMAN KARGO ŞİRKETİNE YAPTIRIM

Açıklamada, merkezi Türkiye’de bulunan Al Aman Kargo İthalat İhracat ve Nakliyat Limited Şirketi’nin de Husiler’in İranlı finansörleri tarafından gönderilen para için aracı konumunda olduğu ifade edildi.

Bu şirketin ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Yemen’deki Al Alamiyah Express adlı bir şirketle birlikte çalışarak, Türkiye’den fonların Husiler ve Said El Cemal şebekesi adına aktarılmasını sağladığı belirtildi.

ABD’nin yaptırım listesine aldığı isimlerden biri de Nabil Ali Ahmed Al Hadha oldu. Bu kişinin Türkiye’deki hesapları üzerinden milyonlarca doların Yemen’deki Husi bağlantılı hesaplara aktarıldığı; bu fonların Yemen merkezli ve Husiler’in kontrolünde bulunan Al Rawda şirketi tarafından Yemen riyaline çevrildiği öne sürüldü.

Al Rawda şirketinin, İran’ın sağladığı milyonlarca doları Türkiye üzerinden Said El Cemal şebekesi adına Yemen’e aktardığı ve bu fonların da daha sonra Husi bağlantılı şirketlere iletildiği belirtilirken, fonların Husiler'in kontrolündeki savunma bakanlığından cephedeki Husi savaşçılarına transfer edilmesi için aracı olarak da görev aldığı vurgulandı.

Yaptırım kararı kapsamında bu kişi ve şirketlerin ABD’de bulunan mal varlıkları da dondurulurken, iddilara ilişkin herhangi bir açıklama yayımlamadılar.

HUSİLER KIZILDENİZDE TİCARİ GEMİLERİ VURUYOR

Yemen’de İran’ın desteklediği belirtilen Husiler, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından Gazze’ye İsrail’in harekat başlatmasından sonraki süreçte saldırıları arttırdı.

Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde uluslararası taşımacılık yapan gemileri insansız hava araçları ve füzelerle vuruyor. Husiler, sadece İsrail'e giden gemileri hedef aldıklarını iddia ediyor.

Husiler’in artan saldırıları sebebiyle bazı taşımacılık şirketleri faaliyetlerini durdururken, bazı gemiler de Afrika’daki Ümit Burnu gibi daha uzun rotaları kullanmaya başladı.