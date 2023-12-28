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    Kızıldeniz'deki kriz ülkeleri zora soktu! Ürdün'de ihracat yasağı başlatıldı

    Kızıldeniz'deki gerginliğin ülkedeki ithalat maliyetini artırması üzerine Ürdün hükümeti, temel gıda maddelerinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasakladı.

    Kızıldeniz&#039;deki kriz ülkeleri zora soktu! Ürdün&#039;de ihracat yasağı başlatıldı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yemen'de, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçip İsrail limanlarına seyreden ticaret gemilerine saldırmaya başlaması, küresel ticarete de olumsuz etki yaptı. Ürdün'de hükümet, temel gıda maddelerinin ihracatını yasaklayarak ülkesini muhtemel bir kıtlıktan korumak için önlem aldı.

    ARTAN GERGİNLİK SONUCU YÜKSELEN NAKLİYE MAALİYETLERİ

    Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

    Bakan Şimali, Kızıldeniz'de yaşanan sorunlardan kaynaklı yüksek nakliye maaliyetleri nedeniyle, 'Gıda Güvenliği Konseyi'nin önerisi üzerine, temel gıda maddelerinin ihracatını yasakladığını bildirdi.

    İhracat yasağının süresiz olduğunu belirten Bakan, kararın; şeker, pirinç ve bitkisel yağları kapsadığını belirtti.

    KIZILDENİZ KAYNIYOR

    Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

    Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuş ve ardından İsrail bandıralı iki gemiye operasyon düzenlemişlerdi.

    İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HusilerÜrdün
    Haberler > Dünya > Kızıldeniz'deki kriz ülkeleri zora soktu! Ürdün'de ihracat yasağı başlatıldı
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