Kızıldeniz'deki kriz ülkeleri zora soktu! Ürdün'de ihracat yasağı başlatıldı

28 Aralık 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:33

Yemen'de, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçip İsrail limanlarına seyreden ticaret gemilerine saldırmaya başlaması, küresel ticarete de olumsuz etki yaptı. Ürdün'de hükümet, temel gıda maddelerinin ihracatını yasaklayarak ülkesini muhtemel bir kıtlıktan korumak için önlem aldı.

ARTAN GERGİNLİK SONUCU YÜKSELEN NAKLİYE MAALİYETLERİ

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Bakan Şimali, Kızıldeniz'de yaşanan sorunlardan kaynaklı yüksek nakliye maaliyetleri nedeniyle, 'Gıda Güvenliği Konseyi'nin önerisi üzerine, temel gıda maddelerinin ihracatını yasakladığını bildirdi.

İhracat yasağının süresiz olduğunu belirten Bakan, kararın; şeker, pirinç ve bitkisel yağları kapsadığını belirtti.

KIZILDENİZ KAYNIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuş ve ardından İsrail bandıralı iki gemiye operasyon düzenlemişlerdi.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.