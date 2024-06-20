İran'da cumhurbaşkanı adayları Türk milliyetçiliğini tartışıyor

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için 28 Haziran'da sandık başına gidecek. Aday olan altı kişiden beşi muhafazakar kanatta yer alırken sadece biri reformcu kanattan. Türk kökenli reformcu aday Masoud Pezeshkian, "Türk milliyetçiliği" ile manşetlere çıktı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran yeni cumhurbaşkanını seçmek için 28 Haziran'da sandığa gidecek.

Seçimlerde aday olmak için toplam 80 kişi başvuruda bulundu.

Adaylığı onaylanan altı kişiden beşi muhafazakar kanatta yer alırken sadece biri reformcu kanattan.

Listede şu isimler yer alıyor:

Muhammad Bagher Galibaf - Muhafazakar meclis başkanı ve eski Devrim Muhafızları komutanı. En çok öne çıkan aday.

Said Celili - Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ofisini dört yıl boyunca yöneten aşırı muhafazakar eski nükleer başmüzakereci.

Alireza Zakani - Tahran'ın muhafazakar belediye başkanı.

Mostafa Pourmohammadi - Muhafazakar eski içişleri ve adalet bakanı.

Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi - Mevcut cumhurbaşkanı yardımcısı ve Şehitler Vakfı'nın aşırı muhafazakar başkanı.

Masoud Pezeshkian - Eski sağlık bakanı ve İran parlamentosunda Tebriz'i temsil eden tek reformist aday.

"TÜRKLERE ADİL DAVRANILMIYOR"

Türk kökenli reformcu cumhurbaşkanı adayı Masoud Pezeshkian, pan-Türkizm hakkındaki sözleriyle manşetlere çıktı.

Masoud Pezeshkian

Pan-Türkist hareketlerin varlığına değinen Pezeshkian, "Seçilirseniz Pan-Türkçülere karşı tavrınız ne olacak?" sorusuna cevap verdi. aşağıdaki ifadeyle:

“İran'da adalet olsaydı, hiç kimse her şeye karışmazdı. İran'da Türklere ve diğer etnik gruplara adil davranılmıyor.”

35 MİLYONU AŞKIN TÜRK İRAN'DA YAŞIYOR

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Pezeshkian, liyakatin önemine vurgu yaparak İran'daki etnik ve mezhep ayrımcılığına şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Türkmen, Kürt ve Beluc kökenli bazı İranlılar ayrımcılık nedeniyle hak ettikleri statüden mahrum kalıyor."

İran'ın Güney Azerbaycan olarak da bilinen Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde yaklaşık 25 milyon Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Sahra Türkmenleri ve Kaşkaylar gibi diğer Türk topluluklarıyla birlikte İran'daki toplam Türk sayısının 35 milyonu aştığı tahmin ediliyor.