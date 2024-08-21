Erbain törenine gidenleri taşıyan otobüs devrildi, onlarca ölü ve yaralı var!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan yolcu otobüsü İran'ın Yezd eyaletinde kaza yaptı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.