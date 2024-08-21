Erbain törenine gidenleri taşıyan otobüs devrildi, onlarca ölü ve yaralı var!
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan yolcu otobüsü İran'ın Yezd eyaletinde kaza yaptı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistanlıları taşıyan bir otobüs, Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi.
28 KİŞİ ÖLDÜ ÇOĞU AĞIR 23 DE YARALI VAR
Otobüsün devrilmesi sonucu 28 Pakistanlı hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı.
KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU
Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre, kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.
ERBAİN TÖRENİNE GİDİYORLARDI
Otobüste bulunan 51 Pakistanlının Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere İran'a giriş yaptığı belirtildi.
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı