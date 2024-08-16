Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil şarampole devrilip alev alırken korkunç kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aykut Cantürk (40) idaresindeki yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemalettin Ege ile Mustafa Duran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARAÇ ALEV ALMIŞ

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
AK Partili Zeybekci'den emekli maaşı ve EYT açıklaması! "25 bin lira verilerek çözülse..."FED beklentileri kafa karıştırıyor! Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te halı fabrikası yanıyor! Dumanlar gökyüzünü kapladı - YaşamGaziantep'te fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladıİzmir Kemalpaşa'da yangın! Ekipler olay yerinde - Yaşamİzmir Kemalpaşa'da yangın! Ekipler olay yerindeAntalya'da yeni bir rekor! Avusturyalı sporcu Alanya'da 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekti - YaşamAntalya'da bir rekor! 1300 tonluk tekneyi çektiAhlat Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazır! - YaşamBüyük zaferin yıl dönümü için otağlar kuruldu!"Yürüyüş yapacağım" deyip sırra kadem basan Özkan Yılmaz'ın cesedi bulundu - Yaşam"Yürüyüş yapacağım" deyip sırra kadem basan Özkan Yılmaz'ın cesedi bulunduGölcük depreminin 25. yılında tatbikat gerçek enkaz üzerinde yapıldı! - YaşamDepremin 25. yılında gerçek enkazda çalıştılar
Sonraki Haber Yükleniyor...