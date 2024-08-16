Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil şarampole devrilip alev alırken korkunç kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aykut Cantürk (40) idaresindeki yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemalettin Ege ile Mustafa Duran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARAÇ ALEV ALMIŞ

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.