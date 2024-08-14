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Katliam gibi zincirleme trafik kazası! 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Katliam gibi zincirleme trafik kazası! 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Oyo eyaletinde kamyon, yolcu otobüsü ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 17 kişi de yaralandı.

Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'daki Ojo-Iwo yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yük taşıyan kamyon, yolcu otobüsü ve 2 araca çarptı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Oyo Eyalet Ofisinden yapılan açıklamada, 16 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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